Palmeiras vira com gol nos acréscimos e conquista improvável vitória sobre o Santos

Terminou com vitória do Palmeiras o primeiro clássico do Paulistão nesta quarta-feira. Na Vila Belmiro, o Santos jogou um melhor futebol no primeiro tempo e indicou que seria vitorioso. Mas o Palmeiras, sem ser brilhante, mas competente e competitivo, reagiu na etapa final e conquistou a vitória de virada, por 2 a 1, com um gol do garoto Thalys e outro de Richard Ríos, este nos acréscimos, aos 51 minutos, quando o empate era o resultado mais provável.

No primeiro tempo, Guilherme fez o gol dos anfitriões e comemorou como Neymar, para quem fez o gesto de uma assinatura em alusão à possibilidade de o craque do Al-Hilal voltar para casa. O problema é que o camisa 10 e os donos da casa cansaram no segundo tempo e foram derrotados.

O resultado do Clássico da Saudade, válido pela terceira rodada do Paulistão, derruba a invencibilidade do Santos no Estadual e mantém a sequência invicta do Palmeiras após três jogos. São quatro pontos para o time alvinegro, segundo colocado do Grupo B, e sete para a equipe alviverde, agora na liderança do Grupo D.