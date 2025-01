Marchesín deixa o Grêmio para reforçar o Boca Juniors, que anuncia Battaglia

O comunicado oficial do Grêmio destacou a negociação e o agradecimento ao goleiro argentino: "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que recebeu uma proposta do Club Atlético Boca Juniors pelo goleiro Agustín Marchesín e, após negociações com o clube argentino e a manifestação do atleta em retornar ao seu país natal, alcançou um acordo para a transferência onerosa dos direitos econômicos do atleta. Marchesín foi liberado para viajar a Buenos Aires, realizar os exames médicos e, se aprovado, assinar contrato com seu novo clube. O Grêmio agradece ao jogador pela dedicação demonstrada em sua temporada no clube e deseja sucesso nos próximos desafios."

Enquanto isso, o Boca Juniors anunciou Rodrigo Battaglia, ex-volante do Atlético-MG. O atleta, de 33 anos, teve grande participação na campanha que levou o clube mineiro às finais da Copa do Brasil e Libertadores. Ele atuou por diversas equipes antes de chegar ao Brasil, incluindo Braga, Sporting, Racing e Mallorca.

Pelo Atlético, Battaglia fez 90 partidas, marcou 5 gols e contribuiu com assistências importantes, sendo um dos pilares do até então técnico do Atlético, Gabriel Milito, especialmente quando foi adaptado à posição de zagueiro.

O Boca agora conta com o jogador para fortalecer seu elenco, visando o Mundial de Clubes. A equipe argentina já divulgou imagens do atleta realizando seu primeiro treino nas instalações do clube.