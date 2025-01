NBA: LeBron anota 'triplo-duplo', iguala Karl Malone e lidera vitória dos Lakers

Se não bastassem esses feitos, o astro também se destacou em outra estatística nesta terça. Ele alcançou a marca de 2.308 roubadas de bola, superando Scottie Pippen para alcançar o sétimo posto neste fundamento na história da competição.

Contra os Wizards, LeBron não esteve sozinho. Anthony Davis foi o cestinha da partida, com 29 pontos, e se destacou também nos rebotes, com 16. Pela equipe de Washington, que é a pior da temporada regular até agora, o destaque individual foi Bilal Coulibaly, autor de 17 pontos.

O resultado fez os Lakers se sustentarem na zona de classificação aos playoffs, na sexta colocação da Conferência Oeste, com 23 vitórias e 18 derrotas. Os Wizards seguem na última posição do Leste, com seis triunfos e 36 revezes.

Também na noite desta terça, o Denver Nuggets emplacou a terceira vitória seguida ao derrotar o Philadelphia 76ers por 144 a 109, em casa. O forte jogo coletivo dos anfitriões foi liderado por Nikola Jokic, autor de 27 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. O reserva Julian Strawther contribuiu com 23 e Christian Braun, com 20.

O cestinha da partida foi Tyrese Maxey, responsável por 28 pontos e um "duplo-duplo" por anotar ainda 10 assistências em favor dos Sixers. O time da Filadélfia faz campanha irregular, com 15 vitórias e 27 derrotas, na 11ª colocação do Leste. Já os Nuggets ocupam o quarto posto do Oeste, com 27/16.

Confira os resultados da noite desta terça-feira: