Correção: Flamengo arrasa Bangu em São Luís na despedida do time reserva no Carioca

No último jogo dos reservas, o Flamengo arrasou o Bangu com uma goleada por 5 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Castelão, em São Luís, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Esta foi a primeira vitória do clube rubro-negro, que havia colecionado tropeços na competição.

Com o resultado, o Flamengo dá um pulo na tabela e chega aos quatro pontos. Nas rodadas anteriores, perdeu para Boavista e Nova Iguaçu, por 2 a 1, e empatou com o Madureira por 1 a 1. Já o Bangu continua na lanterna, com apenas um ponto conquistado até o momento.