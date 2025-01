Corinthians aproveita bola parada, supera Água Santa e soma 10ª vitória consecutiva no Paulista

O Corinthians foi implacável na bola parada e bateu o Água Santa por 2 a 1 pela terceira rodada do Paulistão, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Em um lance de escanteio e outro de falta, ambos cobrados por Igor Coronado, Alex Santana e João Pedro marcaram seus primeiros gols com a camisa corintiana e garantiram os três pontos. Netinho descontou, e o goleiro Ygor Vinhas impediu que o placar fosse maior.

Essa foi a décima vitória consecutiva do Corinthians, mantendo a sequência iniciada ainda em 2024. O resultado agravou a crise do Água Santa, que perdeu as três partidas que disputou no Paulistão. Mais do que isso, o time tem a pior defesa do campeonato, com 10 gols sofridos. Pesa na estatística a goleada por 6 a 0 contra o Mirassol, na segunda rodada.

O bom futebol do segundo tempo empolga o Corinthians para o clássico contra o São Paulo, no domingo, no MorumBis, às 18h30. Já o Água Santa recebe o Red Bull Bragantino, no sábado, às 16h.