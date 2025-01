Brasil leva susto, mas vence Chile em estreia na 2ª fase no Mundial de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol levou um susto nesta quarta-feira, mas estreou com vitória na segunda fase do Mundial, disputado na Croácia, Noruega e Dinamarca. Jogando em Oslo, o Brasil superou o Chile por 28 a 24 com show de Haniel Langaro, autor de oito gols.

Gustavo Rodrigues também se destacou nesta quarta, com cinco gols. Pelo Chile, o destaque foi Esteban Salinas, com sete. O Brasil volta à quadra na sexta-feira, às 14 horas (de Brasília). O adversário será a Suécia. Depois, pelo mesmo grupo, os brasileiros vão enfrentar a Espanha no domingo, no mesmo horário.

O quarto jogo da seleção neste Mundial começou equilibrado. O Brasil saiu na frente, mas não conseguiu se distanciar no placar. A disputa ponto a ponto se estendeu até o time nacional abrir 5/3 e, depois, 11/6. Os chilenos reagiram nos instantes finais do primeiro tempo e reduziram para 13/10.