Willian Bigode é condenado a pagar R$ 4,5 mi a Mayke, do Palmeiras, por caso das criptomoedas

O juiz lembrou que foram deferidos pedidos de apreensão de bens dos réus durante o processo. Em março de 2024, por exemplo, Roisin determinou o bloqueio de R$ 7,8 milhões das contas de Willian Bigode e suas sócias na WLJC (sua mulher, Loisy Marla Coelhi Pires de Siqueira e Camila Moreira de Biasi Fava). As duas também foram condenadas, assim como Jean do Carmo Ribeiro e Gabriel de Souza Nascimento, sócios da Xland.

O argumento dos réus tenta desconsiderar a relação de consumo no acordo firmado entre as partes. É alegado que o lateral e a mulher seriam "investidores qualificados" (com capacidade de aplicar valores altos). Os réus ainda apontaram para o alto risco do investimento em criptoativo como algo natural.

Isso não foi suficiente para convencer o juiz, que tomou como base para a decisão o Código de Defesa do Consumidor, mantendo o entendimento de que Mayke e a mulher não tinham conhecimento técnico sobre o mercado financeiro e não se tratavam de investidores profissionais.

Além do ressarcimento, os três sócios da WLJC (Willian, Loisy e Camila) deverão pagar 10% de multa do valor da condenação por litigância de má-fé.

Caso os réus queiram interpolar recurso, o custo é de R$ 106.080,00. A decisão não dá prazo para o pagamento do ressarcimento. Entretanto, segundo o Código de Processo Civil, o prazo para cumprimento voluntário da sentença, após a intimação das partes, é de 15 dias úteis. Caso o pagamento não seja realizado nesse período, haverá incidência de multa de 10% sobre o valor devido e início do procedimento de cumprimento forçado, com possibilidade de penhora de bens.

SCARPA DEBOCHA APÓS DECISÃO