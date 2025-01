São Paulo enfrenta a 'sensação' Criciúma valendo vaga na final da Copa São Paulo

Nas quartas de final contra os mineiros, a classificação aconteceu com uma vitória por 3 a 1, com um gol marcado por Ferreira e dois por Ryan Francisco, o artilheiro da competição até agora, com oito gols. Ele é seguido por Riquelme Fillipi, do Palmeiras, com sete, e por Filipinho, do Red Bull Bragantino, com seis. Mas os times destes dois perseguidores já estão fora da disputa.

O Criciúma é uma das surpresas da temporada. Com as mesmas seis vitórias e um empate, o time catarinense passou na ponta do Grupo 4, e depois deixou para trás Santa Cruz, Mirassol, Botafogo e Ferroviária. Nas quartas, os catarinenses venceram o clube paulista por 1 a 0 e garantiram pela primeira vez um lugar nas semifinais.

Confira os jogos das semifinais da Copa São Paulo:

TERÇA-FEIRA

Criciúma x São Paulo - 19h30

QUARTA-FEIRA