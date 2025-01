Palmeiras leva 'chapéu' de time do Catar por Claudinho e Leila se irrita: 'Deu a sua palavra'

O Palmeiras se frustrou com a decisão de Claudinho, que comunicou que decidiu se transferir ao Al Sadd, equipe do Catar. Trata-se de uma grande frustração para o clube paulista porque segundo a presidente Leila Pereira, o jogador havia aceitado a oferta do time alviverde e as duas partes estavam na parte final da negociação, a troca de minutas contratuais.

"Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar", afirmou Leila nesta terça-feira em entrevista ao site ge.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros - cerca de R$ 117 milhões - ao Zenit, da Rússia, para ter Claudinho, que reforçaria o ataque. Ele havia aceitado a proposta na segunda-feira. Mas, conforme a dirigente, nesta terça, enquanto clube e representantes do meio-campista trocavam contratos veio o aviso do estafe do atleta de que ele não mais seria jogador do time alviverde.