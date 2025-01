Novorizontino e Inter de Limeira buscam a primeira vitória no Campeonato Paulista

Por outro lado, a Inter de Limeira chegou ao Paulistão com um perfil de "azarão", mas com o objetivo claro de garantir sua permanência na Série A. Estreou com um empate de 0 a 0 contra o Guarani, em Limeira, e ainda não atuou fora de casa. O confronto com o São Paulo, inicialmente marcado para a primeira rodada, foi adiado. Portanto, será esta a primeira vez que o time de Limeira jogará como visitante.

No retrospecto geral dos confrontos diretos, a Internacional leva vantagem. Em seis encontros, venceu quatro vezes e o Novorizontino, duas. O último duelo na casa do rival, disputado em 2022, terminou com vitória da Inter por 2 a 1, resultado que lhe garante uma confiança extra para este confronto.

A partida é importante para ambas as equipes, que buscam recuperar o fôlego no campeonato e garantir os primeiros três pontos na tabela. O Novorizontino, com o apoio de sua torcida, espera voltar a vencer e dar um sinal claro de reação. Já a Inter de Limeira, com um time jovem e competitivo, tentará sair com a vitória fora de casa para se manter na briga por, quem sabe, uma vaga na próxima fase.

O Novorizontino deve continuar abrindo mão do esquema de três defensores, que acompanhou o clube durante toda a Série B. Por jogar em casa, Eduardo Baptista deve colocar o time no ataque para desencantar.

Por outro lado, o treinador deve povoar o meio de campo e deixar a formação com apenas dois atacantes: Pablo Dyego e Waguininho. No entanto, Bruno José e Pedro Balotelli - marcou diante da Portuguesa -, vêm pedindo espaço.

"O trabalho está sendo bem feito até aqui, já estamos com uma base muito bem montada, uma maneira de jogar já muito bem fincada pelo professor Eduardo, é mais uma questão de encaixar alguns atletas que chegaram e também de uma releitura do nosso jogo que temos tentado fazer. É um jogo que a gente vai tentar pontuar, precisamos dos três pontos, sabemos que precisamos vencer", disse o lateral-direito Rodrigo Soares.