Djokovic derruba Alcaraz após quase 4h, vai à semi e busca 11ª título na Austrália

Na semifinal, o tenista de 37 anos terá pela frente outro desafio. O número sete do mundo enfrentará o alemão Alexander Zverev, número dois do mundo, que avançou ao superar o americano Tommy Paul em quatro sets: 7/6 (7/1), 7/6 (7/0), 2/6 e 6/1. Será o 13º confronto entre o sérvio e o alemão no circuito, com boa vantagem do veterano: oito vitórias a quatro.

Como foi o jogo

Alcaraz iniciou a partida desconcentrado. Perdeu seu primeiro saque, sem maior resistência. E só entrou na partida no terceiro game, quando devolveu a quebra e esquentou a partida. O equilíbrio prevaleceu até o nono game, quando o espanhol quebrou de novo, fez 5/4 e encaminhou o set.

Antes do último game da parcial, Djokovic recebeu atendimento médico fora de quadra. E voltou mancando, com dificuldades na perna esquerda, que contava com uma faixa de proteção na coxa.

O segundo set começou com o mesmo roteiro do primeiro. Djokovic, apesar de sinalizar que não estava 100% fisicamente, se impôs no primeiro saque do rival espanhol: 2/0. O sérvio tentava compensar as dificuldades em sua movimentação em quadra com uma nova estratégia, encurtando os pontos e jogando mais solto. A tática deu certo e o sérvio quebrou no 10º game, fechou o set e empatou o jogo.

A terceira parcial surpreendeu pela recuperação física de Djokovic. Sem exibir as limitações de movimentação dos sets anteriores, ele cresceu em quadra, principalmente diante do fraco aproveitamento de Alcaraz com seu saque. O sérvio obteve duas quebras, o espanhol só conseguiu devolver uma delas. E o veterano fechou o set, virando o placar da partida.