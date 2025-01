Mbappé comenta declarações de Neymar: 'Quero lembrar do positivo, um jogador único na história'

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, comentou as recentes declarações de Neymar. O brasileiro do Al-Hilal, em entrevista ao ex-jogador Romário, deu detalhes da convivência com Mbappé nos tempos em que ambos atuaram juntos no Paris Saint-Germain, na França.

"O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de 'Golden Boy'. Eu brincava, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o (Lionel) Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento", relatou Neymar.

Mbappé foi questionado sobre as falas do craque brasileiro. O francês preferiu não entrar em polêmicas e elogiou Neymar, dizendo que ele "é um jogador único na história do futebol".