Guarani mira contratação de zagueiro Lucão que estava atuando em Portugal

No último clube, estava disputando a segunda divisão do Campeonato Português, onde disputou cinco jogos e marcou um gol. Suas atuações despertaram atenção da diretoria.

Sem tempo para descanso, o Guarani está se preparando para enfrentar o São Paulo, no estádio Morumbis, nesta quinta-feira (23), às 19h30. O time campineiro divide a liderança do Grupo B com o Santos, ambos com quatro pontos.