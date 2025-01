Novorizontino cede empate no fim para a Inter de Limeira no Paulistão

Por outro lado, a Inter de Limeira segue sem vencer no campeonato. A equipe teve poucas oportunidades claras no jogo e não conseguiu aproveitar a vantagem numérica em boa parte do segundo tempo. Agora, soma dois pontos, na terceira posição do Grupo A, que tem o Corinthians na liderança com 100% de aproveitamento.

Classificação e jogos Paulista

Como foi o jogo

Novorizontino e Inter de Limeira protagonizaram um primeiro tempo equilibrado e sem grandes emoções. O time anfitrião teve a primeira chance com Pablo Dyego aos seis minutos, quando aproveitou um rebote na área e arriscou o chute, mas pegou mal na bola, que passou por cima do gol.

Aos 14, Airton Moisés foi expulso após uma disputa de bola na área com o goleiro André Luiz. O atacante levantou demais o pé, atingiu o corpo do goleiro e foi punido com cartão vermelho.

Aos 35, Pablo Dyego tentou de longe, com um forte chute, mas o goleiro André Luiz fez a defesa. Pouco antes do intervalo, Albano fez uma bela jogada individual, driblou um defensor e entrou na área, mas foi travado por César Martins. Com poucas emoções e sem gols, as equipes foram para o vestiário empatando em 0 a 0.

O segundo tempo foi marcado por poucas oportunidades. A Inter de Limeira quase abriu o placar aos 20, quando Alex Sandro recebeu na intermediária, avançou para a área e mandou uma bomba que acertou a trave.