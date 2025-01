Barcelona supera falhas, e Raphinha decide virada sobre o Benfica em jogo de 9 gols

O Liverpool voltou do intervalo com outra postura e encurralou o Lille no campo de defesa, desperdiçando seguidas oportunidades de ampliar o placar no campo ofensivo. A situação dos franceses parecia que se complicaria de vez com a expulsão de Mandi, aos 13 minutos, mas, aos 16, Jonathan David aproveitou o rebote do chute de Haraldsson que bateu em Van Dijk e igualou o placar.

Apesar do susto, a superioridade técnica e numérica em campo favorecia o Liverpool, que voltou a tomar a dianteira aos 22 minutos. Elliott, que havia entrado no intervalo, pegou a sobra após escanteio de Tsimikas, bateu de fora da área e contou com desvio da bola na defesa para superar Chevalier e fechar o placar.

Confira os resultados dos jogos de hoje da Liga dos Campeões:

Atalanta 5 x 0 Sturm Graz

Monaco 1 x 0 Aston Villa

Atlético de Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen