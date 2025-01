Time de garotos do São Paulo segura Botafogo-SP na estreia pelo Paulistão

São Paulo e Botafogo-SP fizeram com que Milton Leite não narrasse nenhum gol na sua volta às transmissões. O locutor, que agora é a voz do Paulistão no UOL Play, estreou com o empate por 0 a 0 no que foi também a estreia da equipe tricolor, que adiou a primeira rodada do Estadual, contra a Inter de Limeira.

Prejudicou o duelo, o gramado ruim da Arena Nicnet. O estádio exaltado pela SAF do Botafogo de Ribeirão Preto foi afetado por shows. O campo tinha placas destoantes de grama em diferentes setores. Em casa ou fora, o time ainda não marcou no Estadual, já que perdeu por 2 a 0 para o Guarani na primeira rodada.

É verdade que pouco podia se esperar de um time recheado de garotos, como o do São Paulo nesta noite. Com um minuto e meio, porém, Ryan Francisco já chutou na trave. O jovem de 18 anos é o artilheiro da Copinha, com oito gols.