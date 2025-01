Sinner supera Rune após passar mal e vai às quartas do Aberto da Austrália; Swiatek atropela

Nesta segunda, Sinner e Rune sofreram com o forte calor do versão australiano ao longo das 3h13min de confronto. Sob sol forte, as temperaturas superaram 32 graus, o que exigiu muito do preparo físico de ambos os tenistas. Tanto que os dois precisaram de atendimento médico em quadra, o que prejudicou o ritmo técnico da partida. Numa das paralisações, Sinner estava visivelmente trêmulo, o que assustou os fãs.

"Não quero falar muito (sobre) como me senti hoje. Eu não estava me sentindo muito bem. Acho que vimos isso hoje. Eu estava com dificuldades físicas", disse Sinner, sem dar mais detalhes sobre o seu mal-estar. "Jogando contra um adversário difícil, mas também jogando um pouco contra mim mesmo."

A partida também foi marcada por um episódio incomum, no início do quarto set. Um saque poderoso do italiano causou um dano no suporte da rede e a organização precisou fazer o reparou. Os tenista chegaram a deixar a quadra por alguns minutos, o que também contribuiu para esfriar o jogo.

Em quadra, apesar das oscilações, Sinner foi dominante durante quase todo o tempo. O número 1 do mundo disparou 14 aces, contra 5 do 13º do ranking. Anotou 35 bolas vencedoras, diante de 31 do rival dinamarquês. E cometeu 35 erros não forçados, contra incríveis 54 do oponente, ex-número quatro do mundo. Sinner obteve quatro quebras de saque e perdeu o serviço apenas uma vez na partida.

ALGOZ DE JOÃO FONSECA AVANÇA

Cada vez mais embalado na quadra dura australiana, o italiano Lorenzo Sonego derrubou mais um tenista da nova geração nesta segunda. Após eliminar o brasileiro João Fonseca na segunda rodada, o 55º do mundo superou o americano Learner Tien, de apenas 19 anos, por 6/3, 6/2, 3/6 e 6/1.