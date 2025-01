Neymar de volta ao Santos? O que se sabe sobre a negociação

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira falou abertamente sobre um plano para contratar Neymar, no final do ano passado. O dirigente disse que estava monitorando a situação do atacante e que o mais provável era trazê-lo no meio do ano, quando se encerra o contrato do astro com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Agora, contudo, há grande chance de que o "Menino da Vila" volte para casa ainda no primeiro semestre.

Conforme noticiado pelo site especializado Diário do Peixe, a diretoria santista fechou um acordo para repatriar Neymar. Foi cogitada a possibilidade de contratá-lo por empréstimo durante o restante de vínculo com o Al-Hilal, mas, neste momento, os esforços do estafe liderado por Neymar Pai estão concentrados em rescindir o contrato com o clube saudita, de acordo com informações do site GE.

Assinada a rescisão, restaria apenas a assinatura com o time do litoral paulista, que está otimista e tem esperança de contar com o jogador ainda em janeiro.