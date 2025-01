José Mourinho lança sua própria marca de vinho: 'The Special One'

O multivencedor técnico português José Mourinho decidiu se aventurar agora no universo dos vinhos. Atualmente no comando do Fenerbahçe, da Turquia, Mourinho anunciou em seu perfil do Instagram uma marca própria da bebida, que leva o nome do termo em inglês pelo qual ele ficou conhecido no futebol, 'The Special One' (o especial).

"Finais, eu venci. Ligas, eu conquistei. Eu nunca fui mais um na garrafa. Eu faço a garrafa. Prefiro não falar. As minhas conquistas, o meu sucesso, o meu trabalho, falam por si. Isto é o 'The Special One'", diz o treinador no vídeo publicado nas redes sociais. A bebida, produzida na região do Douro, em Portugal, está disponível para reserva por mais de R$ 700.

"Como alguém que valoriza a precisão, a qualidade e a excelência em todos os desafios, tenho o orgulho de apresentar o meu próprio vinho: 'The Special One'. Escolhido a dedo de uma das minhas regiões favoritas em Portugal, este vinho reflete o espírito da minha terra natal e o meu desejo incansável de desfrutar de cada momento na vida. Criado com paixão e cuidado, é um presente de uma pessoa especial para outra", diz ainda a publicação.