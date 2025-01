Conselho do Corinthians aprova admissibilidade, mas votação de impeachment de Melo é adiada

Algumas das pessoas que estavam presentes na votação reclamaram que o ar-condicionado estava desligado. Muitos dos conselheiros vitalícios, de mais idade, se queixaram do calor. A ação foi vista como uma estratégia para os idosos desistirem e a votação perder força. Apesar da reunião se arrastar, não houve debandada.

Para Augusto Melo, a votação do impeachment fere o estatuto do Corinthians. Isso porque a Comissão de Ética e Disciplina recomendou a suspensão da votação até o fim das investigações da Polícia Civil no caso da Vai de Bet. As averiguações estão na fase final e membros da diretoria alvinegra devem ser ouvidos nos próximos meses.

A reunião foi convocada por Romeu Tuma Júnior na última segunda-feira. Esta foi a terceira data marcada para a discussão do tema. Inicialmente, a votação seria em 28 de novembro, mas foi remarcada após as autoridades citarem falta de segurança no local. Os membros voltaram a se reunir em 2 de dezembro, mas Augusto Melo conseguiu suspender a votação por meio de uma liminar, derrubada dez dias depois pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).