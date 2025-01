Chelsea domina o Wolverhampton e encerra sequência de cinco partidas sem vencer no Inglês

Disposto a colocar fim à má fase no Campeonato Inglês, o Chelsea foi para cima do ameaçado Wolverhampton e venceu por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Stamford Bridge, em Londres. Assim, a equipe do técnico Enzo Maresca encerrou um jejum de cinco jogos pela competição - vinha de três empates e duas derrotas.

O resultado positivo no encerramento da 22ª rodada levou o conjunto azul aos 40 pontos na tabela, em quarto lugar, ultrapassando o Newcastle e o Manchester City, justamente o adversário da próxima jornada, no sábado, às 14h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Wolverhampton manteve os 16 pontos, em 17º, perto da zona de rebaixamento. Neste sábado, às 12h (de Brasília), a equipe amarela recebe o vice-líder Arsenal.

Diante de um adversário que briga na parte de baixo na classificação, o Chelsea entrou em campo empenhado em sair com os três pontos e reduzir a distância para o líder Liverpool (50). A equipe da casa pressionou desde os primeiros minutos e, com boa movimentação, não tinha dificuldades para abrir espaços na defesa adversária, especialmente explorando as pontas.