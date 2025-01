Bia Haddad e Laura Siegemund sofrem virada e dão adeus ao Australian Open

O terceiro set começou, mais uma vez, com Dabrowski e Routliffe na frente. Elas abriram dois games, mas Bia e Laura conseguiram encostar. A partir do 2 a 2, a cada game conquistado por uma dupla, a outra empatava. Isso mudou após o 4 a 4. Dabrowski e Routliffe foram implacáveis nos dois últimos games, fechando em 40 a 15 duas vezes e garantindo a vitória do set e da partida, com 6/4.

A canadense é a terceira no ranking de duplas femininas, uma posição atrás da neozelandesa. Já Laura Siegeman é a 19ª, enquanto Bia Haddad ocupa a posição de número 60.

Na história do torneio de duplas, porém, a brasileira tem um melhor retrospecto. Sua melhor marca foi a final em 2022, ao lado da casaque Anna Danilina. Já o melhor resultado de Laura foram as quartas de final no ano passado, junto da checa Barbora Krejciková.

No individual, Bia perdeu para a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0, na madrugada de sábado, e caiu na terceira fase. Se vencesse, a brasileira poderia alcançar um marco histórico e se tornar a primeira representante do País a chegar nas oitavas de final do Aberto da Austrália na era aberta do tênis - desde que a modalidade admitiu jogadores profissionais.

Outras duas duplas com brasileiras disputavam o torneio feminino. Na noite de sábado, Luisa Stefani e a norte-americana Peyton Stearns caíram diante da francesa Kristina Mladenovic e da chinesa Shuai Zang. Antes, as próprias Luisa e Peyton haviam eliminado Ingrid Martins e a romena Irina-Camelia Begu.