Vasco busca empate com o Boavista, mas permanece sem vencer no Campeonato Carioca

Mesmo jogando fora de casa, o Vasco começou a partida pressionando o Boavista e dominando a posse de bola, porém, assim como nos últimos jogos, pecou na finalização das jogadas, o que custou caro. Aos 20, em contra-ataque pela direita, Caetano aproveitou uma falha de Souza e tocou para Zé Vitor concretizar a "Lei do Ex" e abrir o placar para o time da casa.

Após o gol, o Boavista se fechou ainda mais na defesa e não deu espaços para o Vasco, que com falta de criatividade, não conseguiu criar mais nenhuma chance de perigo e foi para o intervalo atrás no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o time de São Januário seguiu pressionando e aumentou o volume de jogo no setor de meio-campo, o que originou mais jogadas de perigo. E a pressão, enfim, surtiu efeito. Na melhor chance do Vasco na partida, Hugo Moura cruzou na medida para o jovem Walace, que de cabeça, deixou tudo igual no marcador.

Com o placar igualado, o Vasco se soltou mais no ataque, mas voltou a tomar atitudes precipitadas, e não levou perigo real ao gol do Boavista, que teve Xandão expulso aos 43, mas conseguiu segurar o adversário e garantiu um ponto em casa.

As equipes voltam a campo para a quarta rodada do Campeonato Carioca na quinta-feira. A partir das 20h, o Boavista encara o Sampaio Corrêa, em Bacaxá. Pouco depois, às 21h30, é a vez do Vasco encarar o Madureira, na Arena da Amazônia, na estreia oficial do elenco principal na temporada, junto do treinador Fábio Carille.