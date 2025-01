Santos pouco ataca e se satisfaz com empate na casa da Ponte Preta pelo Paulistão

O DNA ofensivo tão prometido por Pedro Caixinha no Santos não se repetiu diante da Ponte Preta neste domingo à noite, em Campinas. Com carência na armação e pouca qualidade para atacar sem o preservado venezuelano Soteldo, o time saiu em desvantagem, conseguiu buscar o 1 a 1 no Moisés Lucarelli e, depois do terceiro gol de Guilherme no Campeonato Paulista, apenas fez o tempo passar para segurar a igualdade.

Depois de largar com vitória sobre o Mirassol, o Santos mantém a invencibilidade em jogo no qual pouco fez o goleiro Digo Silva trabalhar. Em contrapartida, passou alguns sustos e jamais produziu para buscar a liderança do Grupo B, no qual tem os mesmos quatro pontos do Guarani, mas perde a ponta no saldo de gols.

Os toques laterais do time nos minutos finais levaram Pedro Caixinha à loucura. Ele queria seus jogadores com "fome de vitória" e tentando o triunfo até o fim. Mas a cadência nos passes era irritante. O não fosse o goleiro Gabriel Brazão, com defesa gigante no último minuto, o resultado seria de derrota.