Técnico se irrita com nova derrota do Manchester United: 'Talvez o pior da história'

"Em dez jogos do Campeonato Inglês, ganhamos apenas dois, sei disso. Imaginem o que isso representa para um torcedor do Manchester United. Imaginem o que isso é para mim. Estou aqui com um treinador que perde mais do que o anterior, tenho plena consciência disso, mas, como disse, não vou mudar o meu estilo de jogo, aconteça o que acontecer", afirmou Amorim, demonstrando firmeza em sua filosofia.

Esta não foi a primeira vez que o técnico português se mostrou revoltado com a situação da sua equipe. Em ocasiões anteriores, Amorim chegou a afirmar que o Manchester United brigaria para não ser rebaixado, tamanha a crise em que o clube se encontra. No entanto, na tabela, o United ainda tem uma margem de segurança de dez pontos sobre o Ipswich, que ocupa a 18ª posição, o que, por enquanto, evita preocupações com a zona de rebaixamento.

O Manchester United tentará a recuperação no Campeonato Inglês no próximo domingo, às 16h, horário de Brasília, quando enfrenta o Fulham no Craven Cottage.