Mirassol e Água Santa correm atrás dos primeiros pontos no Paulistão

Depois de estreias com derrota no Paulistão, Mirassol e Água Santa fazem um equilibrado duelo do interior. Neste domingo, às 16h, se enfrentam no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, pela segunda rodada. Em 2024, eles se enfrentaram no Canindé e o time de Diadema venceu por 2 a 1.

Novo integrante da elite nacional, o Mirassol perdeu para o Santos por 2 a 1 na quinta-feira, na Vila Belmiro. A expectativa é começar com pé direito dentro de casa, onde mostrou muita força na Série B de 2024, sendo o melhor mandante. Ainda sem pontuar, está no Grupo A com Corinthians, Inter de Limeira e Botafogo.

O técnico Eduardo Barroca admitiu que ainda serão necessários vários ajustes no time, mas a tendência é que mantenha a base da escalação. "A nossa postura foi muito boa, que é consequência do que eu vejo no dia a dia no trabalho. Dá uma diretriz boa para o que queremos na temporada, mas temos muito ainda para ajustar", avaliou.