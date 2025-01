Mbappé faz 2, Rodrygo marca, e Real Madrid vence Las Palmas para liderar o Espanhol

Kylian Mbappé brilhou ao marcar dois gols, e Rodrygo também deixou sua marca, na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Las Palmas, no estádio Santiago Bernabéu, neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time comandado por Carlo Ancelotti assumiu a liderança da competição, ultrapassando o Atlético de Madrid na tabela.

Para assumir a primeira posição, o Real contou com a derrota do Atlético de Madrid, que perdeu para o Leganés por 1 a 0, neste sábado. O time merengue chegou aos 46 pontos, dois a mais do que a equipe de Diego Simeone, que tem 44. O Las Palmas, por sua vez, permaneceu na 14ª colocação, com 22 pontos.

O Real Madrid aumentou o tabu sobre o Las Palmas, que nunca venceu o rival no Santiago Bernabéu. No retrospecto geral, foram 81 confrontos, com 55 vitórias do time merengue, 17 empates e nove derrotas.