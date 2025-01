Flamengo perde para Nova Iguaçu em 'fracassado' tour pelo Nordeste no Carioca

Antes deste jogo, o Flamengo tinha empatado com o Madureira por 1 a 1, em Campina Grande (PB), e depois perdido por 2 a 1 para o Boavista, em Aracaju (SE). Com pouco mais de quatro mil pessoas nas arquibancadas, este "tour" do Flamengo pelo Nordeste se caracterizou por um fiasco financeiro. Os torcedores sabiam que não veriam as estrelas rubro-negras e, por isso, não deram importância aos jogos.

Mesmo sem o apoio da torcida, o Flamengo começou melhor, com mais movimentação. Quase abriu o placar aos 17 minutos, quando Thiaguinho aproveitou vacilo da defesa e só não marcou porque o goleiro Lucas Maticoli fez o "abafa". No rebote, Lorran bateu rasteiro e acertou a trave.

Mas o "Laranjão", como é chamado o Nova Iguaçu, mostrou eficiência no ataque e fez seu gol aos 33 minutos. O lance começou pelo lado esquerdo com Andrey, que levantou a bola para a grande área. Phillippe Costa não conseguiu dominar, mas a bola sobrou para o chute de primeira de Lucas Cruz no canto esquerdo do goleiro Dyogo Alves.

O empate quase saiu aos 45, quando Lucas Maticoli não segurou falta cobrada na frente da área e teve que aliviar a bola com o pé para impedir o complemento de Thiaguinho.

O segundo tempo começou com o Flamengo imprimindo uma forte pressão no ataque. O empate saiu aos cinco minutos, quando Wallace Yan, que tinha entrado no lugar de Thiaguinho, aproveitou a sobra de uma bate rebate dentro da área, para finalizar para as redes.

O gol animou os flamenguistas que mantiveram o ritmo forte, porém, num lance casual, o Nova Iguaçu teve um pênalti a seu favor. Victor Rangel invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou, mas a bola bateu no braço de Felipe Vieira que tentou aliviar de carrinho. Na cobrança, o próprio Victor Rangel deslocou o goleiro Dyogo Alves e fez 2 a 1, aos 21 minutos.