Flamengo faz reedição da final contra o Nova Iguaçu buscando desencantar no Carioca

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo tentará o primeiro triunfo diante do Nova Iguaçu, neste domingo, no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela terceira rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O duelo terá início às 21h. O confronto marca a reedição da final do ano passado, que terminou com vitória rubro-negra nos dois jogos, com 3 a 0 e 1 a 0.

No último jogo, o Flamengo enfrentou o Madureira no Estádio Amigão, na Paraíba, e empatou por 1 a 1. Na estreia perdeu por 2 a 1 para o Boavista. Por outro lado, o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa na última rodada por 1 a 0, no Laranjão, e antes empatou por 1 a 1 com o Vasco.

O grupo principal está realizando a pré-temporada nos Estados Unidos, na Flórida. No Nordeste, o Flamengo segue em campo com um elenco alternativo, sob o comando de Cléber dos Santos, técnico do sub-20. Para este duelo, o time titular deve ter a mesma base que enfrentou o Madureira, com mudanças pontuais.