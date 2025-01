Felipe Anderson treina e Palmeiras se prepara para duelo contra o Santos

Após o empate por 1 a 1 com o Noroeste, em Bauru, o Palmeiras se reapresentou neste domingo visando o jogo contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Desfalque nos últimos compromissos devido a dores na coxa esquerda, o meia Felipe Anderson treinou normalmente e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira para o clássico.

Outra novidade foi o lateral-esquerdo Piquerez. O jogador deu continuidade ao cronograma individualizado de pré-temporada prolongada e participou da primeira metade do treino integrado ao grupo. Nas rodadas iniciais do Paulistão, a posição está sendo ocupada por Vanderlan e Caio Paulista.

A defesa deve ser novamente formada por Murilo e Gustavo Gómez, apesar da ascensão do jovem Benedetti, que saiu do time da Copinha para suprir a ausência de Vitor Reis, que está próximo de ser anunciado como reforço do Manchester City.