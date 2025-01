Corinthians e Palmeiras brigam por vagas nas semifinais da Copa São Paulo de Júnior

Corinthians e Palmeiras são as atrações no domingo à noite pela 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois rivais brigam nas quartas de finais a partir das 21h30, o que não estava inicialmente previsto. Uma alteração foi confirmada neste sábado à noite pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O jogo entre Corinthians e Vasco estava marcado para 16 horas, porém, vai começar às 21h30, no mesmo local determinado: o estádio Bruno José Daniel, em Santo André. A mudança, segundo a FPF, foi apenas um "ajuste de tabela", no entanto, vai facilitar as transmissões das emissoras de televisão.

Os corintianos poderão acompanhar o jogo pelo canal fechado Sportv ou no Youtube pela Cazé TV. Mas antes disso, a partir das 18h30, também poderão acompanhar o time principal diante do Velo Clube, pela segunda rodada do Paulistão. Este jogo terá transmissão da TV Record, do CazéTV e pelo pay-per-view Paulistão+.