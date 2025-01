Corinthians bate Velo Clube no Paulistão, chega à 9ª vitória seguida e desperta farta esperança

O Corinthians dentro de campo é completamente diferente daquele dos bastidores políticos do Parque São Jorge. Nos limites das quatro linhas, a equipe tem dado desde o ano passado fartas esperanças para o torcedor que quer ver o time de volta ao topo. Neste domingo, uma nova demonstração foi dada na Neo Química Arena, em vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube pela segunda rodada do Paulistão. Talles Magno e Igor Coronado marcaram, mas, além deles, o técnico Ramón Díaz se destacou ao mostrar competência nas substituições para dar segurança ao time no momento mais complicado do jogo.

O resultado deixa o time do Parque São Jorge na liderança do Grupo A, com 6 pontos. Já o clube rio-clarense continua sem pontos e amarga a lanterna do Grupo D, o mesmo do Palmeiras. Na próxima quarta-feira, o Corinthians recebe, na Neo Química Arena, o Água Santa, às 19h30. O Velo Clube entra em campo um pouco mais cedo, às 18h30, em visita ao Red Bull Bragantino.

O Corinthians demonstrou superioridade desde os primeiros movimentos e aproveitou as fragilidades do Velo Clube para levar perigo. O gol até demorou para sair diante do volume apresentado pela equipe alvinegra. Aos 22 minutos, Igor Coronado cobrou falta com precisão, bateu pelo lado de fora da barreira e colocou os donos da casa em vantagem.