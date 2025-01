Comandado por Martine Grael, barco brasileiro conquista o melhor resultado no SailGP

O Brasil continua evoluindo no SailGP, modalidade considerada a Fórmula 1 do mar. Neste domingo, o barco comandado pela bicampeã olímpica Martine Grael conquistou o quinto lugar em uma das três regatas realizadas em Auckland, na Nova Zelândia. Este foi o melhor resultado do país na competição.

"Nosso desempenho nas águas neste fim de semana mostra a evolução do nosso trabalho enquanto time. Estamos mais unidos e em maior sintonia a bordo, o que, sem dúvida, impacta diretamente na performance. Essa é a primeira temporada do Mubadala Brazil SailGP Team nesta competição, e estou bastante orgulhosa do que estamos construindo juntos e do quanto evoluímos entre a primeira etapa, em Dubai, e esta segunda, em Auckland. O trabalho em equipe não tem outra forma de funcionar: quanto mais convivemos e velejamos lado a lado, melhor funcionamos em conjunto", afirmou Martine.

Neste domingo, o céu azul dos últimos dias foi substituído por nuvens pesadas e fortes ventos, que impulsionaram os 11 catamarãs que disputavam o torneio. Na primeira regata, a equipe brasileira terminou na sétima posição, à frente de Canadá, Suíça, Estados Unidos e Dinamarca.