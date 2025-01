Cavaliers dominam segundo tempo, batem Timberwolves e se recuperam de derrota arrasadora na NBA

Após um primeiro tempo equilibrado, Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers foram para o intervalo empatados em 60 pontos, mas os Cavaliers assumiram o controle na segunda parte do jogo e venceram por 124 a 117 na noite de sábado.

Com sua 35ª vitória em 41 jogos na temporada, o time com a melhor campanha da NBA se recuperou de sua pior derrota do ano. Na quinta-feira, os Cavaliers foram derrotados pelo Oklahoma City Thunder por 134 a 114. A vitória evitou a segunda sequência de duas derrotas consecutivas na temporada.

Em Minneapolis, o Cleveland superou o Minnesota por 10 pontos no terceiro quarto e abriu a última parte do jogo com 10 a 0 para só administrar o placar até o final do duelo.