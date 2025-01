Botafogo e jornalistas lamentam morte de Leo Batista: 'Voz marcante atravessou gerações

Em 2019, o jornalista foi homenageado pelo Botafogo com o batismo de uma cabine de imprensa do Estádio Nilton Santos com seu nome. Ele também recebeu uma camisa de número 7. Foi o locutor que narrou a estreia de Garrincha com a camisa alvinegra. "O Galvão Bueno que vai ficar com ciúmes, ele ganha um monte de camisa no Bem, Amigos. Aí, Galvão, também ganhei uma com meu nome", brincou, na época.

Leo Batista também foi homenageado por nomes que até então eram seus colegas na Rede Globo. "A despedida de uma voz que marcou gerações. Dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo", escreveu Everaldo Marques.

Luis Roberto, também narrador da emissora carioca, demonstrou gratidão a Leo Batista. "Profundamente emocionado e agradecido por tanto. Estará sempre em nossos corações a Voz Marcante! Seu legado é imensurável. A história da televisão se mistura com a do Léo. Uma escola. E um amigo infinito na sua generosidade, lealdade, bondade! Um gigante por inteiro!", postou.

O comentarista Sergio Xavier Filho lembrou de um Leo Batista disposto a ajudar. "Gravava offs, dava depoimentos a quem pedia, parecia feliz colaborando até meses antes de partir. O dono da voz dela se orgulhava. Para quem cresceu o escutando, a voz seguirá reverberando", publicou.

Milton Neves foi mais sucinto, mas também lembrou do ícone do jornalismo brasileiro. "Mais uma lenda da TV e do rádio no céu!", escreveu.

"A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista. Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande abraço", postou Leonardo Bertozzi, da ESPN.