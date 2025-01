Bolasie marca e time alternativo do Cruzeiro estreia no Mineiro com vitória sobre Tombense

Ainda com um time alternativo, o Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro com vitória sobre o Tombense por 1 a 0, neste domingo, no Mineirão. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Bolasie, um dos reforços do clube na atual temporada.

O Cruzeiro está no Grupo C, com três pontos, ao lado do Villa Nova, que derrotou o Democrata GV por 1 a 0. Com um, o Aymorés começou com um empate com o Atlético-MG por 0 a 0. O lanterna é o Pouso Alegre, que perdeu para o Athletic por 1 a 0.

No início do jogo, o Cruzeiro teve três oportunidades para abrir o placar. Marquinhos finalizou com perigo, no primeiro ataque. Na sequência, Bolasie furou ao tentar completar o cruzamento de Fagner. Depois, o lateral cruzeirense arriscou de longe, e o goleiro do Tombense espalmou.