A 'voz marcante' de Belinaso Neto: como Léo Batista desbravou o jornalismo esportivo na TV

Léo Batista foi mais um talento do jornalismo caçado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos gênios da TV brasileira. Na Globo, fez de tudo, não se limitou ao esporte. Esteve na bancada do Jornal Hoje, Jornal Nacional e Fantástico. Ajudou na criação do Globo Esporte, do Esporte Espetacular e do Globo Rural, todos produtos da emissora que continuam no ar até hoje e com grandes repercussões.

Nos últimos anos, Léo Batista passou a apresentar com menos frequência os programas esportivos, mas dava voz com mais assiduidade à locução dos lances e gols de partidas nos jornalísticos da casa e no Show do Intervalo das transmissões esportivas da Globo, onde era anunciado sempre como "a voz marcante" pelos narradores da casa, Luís Roberto, Galvão Bueno e Cleber Machado. Tal função muitas vezes extrapolava o esporte ou atingia em cheio a alegria dos torcedores. Em vez dos gols, Léo teve de relatar o grave acidente que culminou na morte da princesa Diana, na França, e anunciou a participação de Roberto Cabrini para reportar a morte de Ayrton Senna.

Léo Batista era um dos funcionários mais antigos da Globo e, além de apresentador, também foi narrador. Transmitiu corridas de Fórmula 1 e desfiles de escolas de samba. Pioneiro, era sempre o escolhido pela emissora para desbravar coberturas desconhecidas, como a da Olimpíada de 1972, em Munique. Ele ancorou a cobertura em Madri e gravava boletins diários sobre as competições. O principal acontecimento daqueles Jogos foi o atentado contra a delegação israelense que deixou 11 mortos.

Internado desde os primeiros dias de 2025, Léo Batista morreu neste domingo, aos 92 anos. Ele estava com um tumor no pâncreas.