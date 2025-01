Portuguesa enfrenta o Novorizontino na despedida do antigo Canindé

Do outro lado, o Novorizontino também quer se reerguer após um revés dolorido na estreia ao perder por 1 a 0 para a Ponte Preta. Este resultado deixou uma sensação de frustração, especialmente porque a equipe havia chegado com grandes expectativas para o estadual. Além disso, o time carrega a decepção de ter visto o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro escapar nos últimos momentos, o que ainda pesa no psicológico do grupo.

O técnico Cauan de Almeida deve repetir a mesma formação da Portuguesa que perdeu na estreia. As principais dúvidas são no setor ofensivo, com a possível entrada de Iago Dias. Há também a possibilidade de alterar a lateral-esquerda. Caso isso aconteça, Lucas Hipólito deixaria a equipe, sendo substituído por Pedro Henrique.

"É futebol, tudo pode acontecer. A expectativa é a melhor possível, a expectativa é fazer um grande jogo, é ser competitivo, e esperamos fazer um grande jogo para merecer a vitória. A gente sabe que só vai conseguir isso através de muita competitividade, ter uma mentalidade forte", destacou Cauan de Almeida.

Do lado do Novorizontino, a preocupação do técnico Eduardo Baptista é para saber quem será o camisa 9, já que o treinador falou publicamente da necessidade de contratar um atacante. Contra a Ponte Preta, os escolhidos foram Pablo Dyego, Waguininho e Vitinho.

No entanto, desta vez, Léo Tocantins poderá ganhar uma chance entre os titulares. O treinador deve seguir apostando em um esquema com três defensores. "O time estava ansioso por causa da estreia e isso acabou nos prejudicando um pouco. Buscamos melhorar e vamos tentar conquistar um grande resultado", disse Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA