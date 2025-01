Palmeiras empata com o Noroeste pelo Campeonato Paulista com gol de joia de 19 anos

O Palmeiras foi a Bauru neste sábado e ficou no empate com o Noroeste pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Alfredo de Castilho, os gols saíram no segundo tempo. O time da casa se mostrou consistente e saiu à frente no marcador com Carlão, mas o garoto Thalys deixou tudo igual e fechou o placar em 1 a 1.

A atuação do Palmeiras foi compatível com um time misto em início de preparação física. Alguns desencontros na retaguarda somados à menor intensidade trouxeram complicações ao longo do jogo, mas são situações facilmente corrigíveis.

Raphael Veiga cumpriu bem seu papel, Facundo Torres fez uma grata estreia e os garotos da base, mais uma vez, reforçaram seu valor. A melhor notícia para os torcedores palmeirenses é que Abel se mostra disposto a dar oportunidades a alguns "esquecidos" de 2024 e pode montar um time completamente diferente do que se viu na temporada passada.