Luiz Gustavo sofre fratura no pé em jogo com Cruzeiro e desfalca São Paulo por cerca de 40 dias

O São Paulo informou que o volante Luiz Gustavo sofreu uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na FC Series, amistoso de pré-temporada realizado em Orlando, nos Estados Unidos. Com isso, o jogador desfalcará o clube nas primeiras rodadas do Paulistão.

O clube não divulgou o tempo exato de recuperação, mas estima-se que o retorno de Luiz Gustavo aos gramados deva ocorrer em cerca de 40 dias. O atleta, de 37 anos, tem 47 jogos com a camisa tricolor, incluindo a partida contra o Cruzeiro, além de cinco gols e uma assistência.

A lesão de Luiz Gustavo fez com que o São Paulo alterasse seus planos de preparação para o início do Paulistão. O volante Bobadilla, que retornaria ao Brasil, permanecerá nos Estados Unidos, visando a partida contra o Flamengo, que acontecerá neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.