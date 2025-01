Lakers vencem Nets em noite inspirada de Reaves; Mavericks superam Thunder na NBA

Com a vitória, os Lakers chegaram a 22 triunfos na temporada e ocupam a sexta posição da Conferência Oeste da NBA, que tem o Oklahoma City Thunder na liderança, com 34 vitórias. Embora tenha vencido os dois últimos quartos, os Nets seguem com uma campanha modesta, ocupando a 12ª posição da Conferência Leste, com apenas 14 vitórias.

Falando do líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder não teve a mesma sorte e viu sua sequência de quatro vitórias consecutivas ser quebrada ao perder para o Dallas Mavericks por 106 a 98. Kyrie Irving foi o cestinha da partida, com 25 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

Em outra partida apertada, o Charlotte Hornets superou o Chicago Bulls por 125 a 123, no United Center, apesar da impressionante atuação de Nikola Vucevic, de Montenegro, que anotou 40 pontos. LaMelo Ball foi o grande nome da vitória dos Hornets, com 26 pontos. Essa foi apenas a décima vitória de Charlotte na temporada.

Destaque também para o Boston Celtics, que se recuperaram da derrota para o Toronto Raptors e venceram o Orlando Magic por 121 a 94, consolidando-se na segunda posição da Conferência Leste, com 29 vitórias, enquanto o Magic ocupa o sexto lugar, com 23 vitórias. Jayson Tatum foi o cestinha da partida, com 30 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 121 x 94 Orlando Magic