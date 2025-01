Kauê defende três pênaltis, Corinthians supera o Ituano e encara o Vasco nas quartas da Copinha

A primeira etapa foi equilibrada entre as duas equipes. Com a proposta de se defender, o Ituano foi forte defensivamente, buscou surpreender nos contra-ataques e na bola parada. A estratégia funcionou, mas parou em grandes defesas do goleiro Kauê.

Já o Corinthians ditou o ritmo do duelo. Com boas transições, chegava com facilidade na área adversária, mas apostou na individualidade de seus jogadores. A melhor chance saiu em jogada de Nicollas, que só não marcou pois a bola explodiu na trave.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso. Os times não abriram mão de suas estratégias e seguiram deixando o duelo movimentado. Do lado corintiano, o goleiro Kauê continuou como o grande destaque, fechando o gol e frustrando o Ituano.

Apesar de manter mais a posse de bola, o Corinthians não tinha precisão nas finalizações e pecava hora das conclusões, principalmente no último terço do campo. Na reta final, já desgastados, as duas equipes fizeram substituições prevendo as cobranças de penalidades.

CONFIRA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL

Criciúma-SC x Ferroviária-SP