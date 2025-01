Kauã Elias marca nos acréscimos e evita derrota do Fluminense para o líder Maricá no Carioca

Até agora, o Fluminense empatou sem gols na estreia com o Sampaio Corrêa, depois perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0 e empatou com o Maricá. Pela quarta rodada, o Tricolor vai jogar fora de casa diante da Portuguesa, na quinta-feira, às 21h30. O Maricá vai jogar em casa diante do Nova Iguaçu um dia antes, às 15h45.

Além da presença do zagueiro Juan Freytas na vaga de Manoel, suspenso, o técnico Marcão também optou por Paulo Baya desde o início. Mas a principal novidade foi o atacante Canobbio, ex-Athletico, que se movimentou bastante e tomou a iniciativa do jogo.

O Fluminense ainda mostrou lentidão e não chegou com perigo no ataque. O Maricá pouco se arriscou, deixando a impressão de que respeitou a tradição do adversário. Só chutou uma vez com Denilson que exigiu boa defesa de Vitor Eudes.

No segundo tempo, o Fluminense voltou mais adiantado e nos primeiros minutos já tinha finalizado quatro vezes com perigo. Uma com Canobbio e três com Nonato. Aos 19 minutos ele soltou a bomba da frente da área e Dida espalmou.

Até então muito passivo, o Maricá conseguiu um contra-ataque fatal aos 27 minutos. Hugo Borges lançou Denilson em velocidade. Ele saiu do campo de defesa e seguiu até a grande área, onde bateu em diagonal com a perna esquerda. A bola, caprichosa, ainda tocou na trave antes de entrar.

Em seguida, Marcão aproveitou a parada técnica para pedir calma aos jogadores, além de reforçar várias vezes: "Vamos acreditar, amos que dá..." . Mas depois do gol, o Maricá recuou, armou duas linhas na frente da área, evitando as infiltrações e finalizações.