Juventus derrota o Milan e quebra sequência de empates no Campeonato Italiano

Juventus e Milan fizeram um primeiro tempo equilibrado, com poucas chances criadas - uma para cada equipe. O Milan assustou aos 27 minutos, quando Rafael Leão pegou o rebote e chutou no meio do gol. Di Gregorio fez a defesa.

Sem muito espaço, a Juventus precisou recorrer ao talento de seus jogadores para criar oportunidades. Aos 36, Kenan Yildiz criou espaço dentro da área e chutou. Mike Maignan fez uma linda defesa, garantindo o empate no intervalo.

O panorama do segundo tempo mudou. A Juventus foi mais incisiva e chegou ao gol aos 14 minutos. Após uma bela troca de passes, Mbangula recebeu na esquerda e, de primeira, mandou para o fundo das redes do Milan, que tentou reagir, mas acabou sendo surpreendido.

Aos 19 minutos, Weah fez uma jogada individual e ficou cara a cara com o defensor. Ele passou com facilidade e chutou forte, fazendo 2 a 0. Com a vantagem, a Juventus administrou o resultado para confirmar uma grande vitória no clássico.

Ainda neste sábado, o Bologna levou a melhor e derrotou o Monza por 3 a 1, com gols de Castro, Odgaard e Orsolini. Maldini descontou. Com o resultado, o time de Bolonha subiu para o sexto lugar, com 33 pontos, deixando o rival na lanterna, com 13.