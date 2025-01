Guarani vai a Limeira atrás da segunda vitória no Paulistão diante da estreante Internacional

De olho na segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o Guarani faz o clássico regional com a Internacional de Limeira neste sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O objetivo dos clubes, neste primeiro momento, é a permanência na elite e, quem sabe, avançar à próxima fase.

O Guarani, que vem de um rebaixamento amargo na Série B do Campeonato Brasileiro, iniciou 2025 de forma positiva. Após uma reformulação no elenco, o time estreou com vitória em casa, derrotando o Botafogo-SP por 2 a 0. A equipe parece determinada a se reerguer e reconquistar a confiança de sua torcida, e o clássico contra a Inter é uma grande oportunidade de consolidar esse bom momento.

Já a Inter de Limeira fará sua estreia na competição. Como teve seu confronto contra o São Paulo adiado devido ao time da capital estar disputando a FC Series, nos Estados Unidos, terá o clássico como sua primeira verdadeira prova no Estadual. A expectativa é alta, especialmente após a boa campanha do ano passado, quando a Inter surpreendeu ao vencer o próprio Guarani por 1 a 0 fora de casa.