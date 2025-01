Ganso tem inflamação no coração detectada e vira desfalque no Fluminense

O Fluminense informou neste sábado que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Com isso, o jogador ficará afastado das próximas rodadas do Campeonato Carioca e seguirá em avaliação médica até obter condições de voltar aos gramados. Felizmente, Ganso não apresentou sintomas da condição.

"O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração) durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em quatro semanas", disse o clube em nota oficial.

O clube também esclareceu que a miocardite foi detectada recentemente e não estava presente nos exames feitos ao longo dos seis anos em que Ganso está no Fluminense. O clube acredita que a condição tenha sido causada por uma forte gripe que o meia contraiu em novembro do ano passado.