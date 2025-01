Fortaleza anuncia Gastón Ávila por empréstimo junto ao Ajax até o final da temporada

"É um zagueiro jovem, com boa saída de bola, mas também tem características que permitem atuar como lateral-esquerdo. Surgiu muito bem no futebol argentino quando era muito jovem, jogou no Boca, passou pelo futebol belga e foi contratado pelo Ajax na tentativa de substituir Lisandro Martínez, que foi vendido para o Manchester United", disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, que também revelou uma conversa entre o atleta e o técnico Juan Vojvoda.

"Ele teve um problema com lesão, já está curado, e o Fortaleza viu essa oportunidade. Vojvoda tem lembranças da sua infância como jogador, atuando em Rosário, cidade do técnico. Em uma boa conversa entre eles, ficou claro que o Fortaleza seria o clube ideal para ele recuperar sua carreira em alto nível. É um zagueiro canhoto, sua principal função, mas também tem a qualidade de atuar como lateral-esquerdo, o que é importante", destacou Paz.

O diretor de futebol do clube, Alex Santiago, também comentou a chegada do atleta, revelando que Gastón Ávila era um desejo antigo do Fortaleza. "É um jogador que vem sendo monitorado pelo Fortaleza desde a época em que estava no Boca Juniors. Ele se destacou muito no cenário sul-americano e foi campeão com o Pól Fernández em 2022. Temos a certeza absoluta de que estamos contratando um atleta motivado, que quer vir para ajudar o Fortaleza, e também que o clube será fundamental para sua evolução na carreira", afirmou Santiago.

No Fortaleza, o defensor disputará posição com Cardona, Titi, Brítez e Kuscevic, ex-Palmeiras. O clube também monitora a situação de David Luiz, que deixou o Flamengo ao final da última temporada.

O Fortaleza se prepara para a estreia no Campeonato Cearense, que será diante do Horizonte, no dia 25 de janeiro, às 16h30, no Estádio Domingão.