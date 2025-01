Darwin Núñez faz 2 nos acréscimos, Liverpool derrota Brentford e abre vantagem no Inglês

O jogo teve um início equilibrado, com o Brentford conseguindo segurar a pressão do Liverpool no primeiro tempo. A equipe visitante criou duas boas chances. Na primeira, Gravenberch arriscou de média distância e viu Mark Flekken fazer uma grande defesa. Logo depois, Szoboszlai mandou a bola rente ao travessão.

No segundo tempo, o Brentford conseguiu anular os espaços do Liverpool, que praticamente não criou. Foi então que, já nos acréscimos, o uruguaio Darwin Núñez apareceu para decidir a partida. Aos 46 minutos, Alexander-Arnold insistiu pela esquerda e encontrou o atacante livre dentro da área. Núñez chutou com força para fazer 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Brentford tentou responder, mas acabou castigado em mais uma 'aula' de contra-ataque do Liverpool. Harvey Elliott acionou Darwin Núñez na esquerda. Ele deu um corte seco na marcação e balançou as redes para confirmar a vitória dos visitantes.

Ainda neste sábado, o Bournemouth surpreendeu ao golear o Newcastle por 4 a 1, com direito a hat-trick de Kluivert. O gol dos donos da casa foi marcado pelo brasileiro Bruno Guimarães. O resultado foi espetacular para o Bournemouth, que entrou na briga por uma vaga nas principais competições europeias, com 37 pontos, e impediu o Newcastle de entrar na disputa pela liderança. O Newcastle tem 38 pontos.

Já o West Ham recebeu o Crystal Palace no Estádio Olímpico de Londres e perdeu por 2 a 0. Com isso, ficou na 14ª posição, com 26 pontos, um a menos do que seu adversário, atual 12º colocado.

Por fim, o Fulham, do brasileiro Andreas Pereira (que ficou na reserva durante todo o duelo), venceu o Leicester fora de casa por 2 a 0 e subiu para o 9º lugar, com 33 pontos. O Leicester, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, ocupando o vice-lanterna com 14 pontos.