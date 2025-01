Caixinha faz cobrança por camisa 10 no Santos e Guilherme entra no coro por Neymar

O técnico Pedro Caixinha voltou a cobrar reforços e já definiu uma posição como prioridade para a temporada: um camisa 10. A pauta Neymar foi novamente abordada no clube, o que levou os torcedores a invadirem as redes sociais do atleta para pedir o retorno do craque à Vila Belmiro. O próprio atacante Guilherme entrou no coro.

"Deixa o homem à vontade. Ele já sabe da nossa opinião aqui, o que pensamos e o quanto queremos", disse Guilherme, que vem sendo o principal destaque da equipe desde o título da Série B.

Caixinha, por sua vez, deixou o assunto Neymar para depois, mas reforçou a necessidade do time ter um camisa 10, especialmente após a saída do meia Giuliano. "Quando chegamos aqui no dia 26, a composição do elenco começou a ser feita, e todo esse trabalho está sendo feito de maneira espetacular. Sabemos o que queremos e precisamos. O que posso dizer é que, para esse 10 chegar, precisamos construir o bolo. Sabemos o que estamos fazendo", afirmou.