Botafogo fica com 2 a mais no fim do jogo, mas perde do Sampaio Corrêa no Carioca

No primeiro tempo, o Botafogo chegava com perigo ao gol do Sampaio Corrêa e esbarrava no goleiro Zé Carlos. Quando marcou, com Yarlen, o gol foi anulado por falta do atacante. O problema, porém, era que o time deixava espaços para o rival, que aproveitava bem, principalmente pelo lado direito do ataque.

Improvisado na lateral-esquerda, Rafael Lobato sofreu com os avanços do Sampaio Corrêa pelo setor. Investindo naquele setor, o time de Saquarema chegou ao seu primeiro gol no Carioca deste ano aos 35 minutos. Max deu um drible, deixou Lobato no chão, invadiu a área e cruzou para Pernão só empurrar para o gol.

No segundo tempo, Carlos Leiria, técnico do sub-23 e que está à frente do profissional como interino, mexeu no Botafogo para tentar o empate. Com vantagem no placar, o time da casa procurou cadenciar mais o jogo. O segundo gol do Sampaio Corrêa saiu após uma cobrança de escanteio. O lateral Guilherme subiu na primeira trave e cabeceou para o gol.

O jogo estava sob controle de Sampaio Corrêa e parecia definido, quando Ryan foi expulso por uma entrada violenta aos 42 minutos. Após revisão do VAR, o cartão vermelho deixou o time da casa com um a menos. O Botafogo conseguiu seu gol logo na sequência. Aos 43 minutos, Serafim aproveitou a sobra após a cobrança de escanteio e marcou.

Nos 7 minutos de acréscimo, o Botafogo acertou a bola na trave antes de o goleiro Zé Carlos fazer falta em Yarlen para evitar o gol de empate e também ser expulso. Sem possibilidade de novas substituições, o zagueiro Marreta foi para o gol.

O Botafogo pressionou em busca do empate. No último lance do jogo, o goleiro Raul foi para a área do Sampaio Corrêa, mas o 2 a 1 no placar permaneceu e o Botafogo amargou sua segunda derrota em três jogos no Carioca.